Krasse Typveränderung bei Rebecca Mir: Community reagiert anders als erwartet

So kennt man Rebecca Mir (31): lachend und mit langen schwarzen Haaren. © Gerald Matzka/dpa

"Red is my lucky color" - also "Rot ist meine Glücksfarbe" - schrieb Rebecca zu dem Posting. Natürlich reagierten zahlreiche Follower auf die vorübergehende Typveränderung der 31-Jährigen. Wobei das Shooting schon etwa ein halbes Jahr zurückliegt und Rebecca bereits damals Fotos daraus mit der Community geteilt hatte. Allerdings gingen hier die Meinungen in der Community stark auseinander.

"Tut mir leid. Schwarz, finde ich, steht Dir besser" oder "Schwarz find ich schöner", gibt es auch jetzt wieder die ein oder andere kritische Stimme von Followern, die die ProSieben-Moderatorin lieber wie gewohnt mit langen schwarzen Haaren sehen wollen. Interessanterweise sind diese Kommentare aber nur ganz vereinzelt anzutreffen.

Die große Mehrheit reagiert dagegen total begeistert auf die rot- und kurzhaarige Rebecca Mir.

"Würde Dir echt stehen", "Wow, sage ich nur" oder "Best colour for your hair - love it" (dt. "Beste Farbe für Deine Haare - Ich liebe es") lauten nur ein paar der vielen positiven Meinungen zum Foto.