"Krasse" Überraschung im Flieger: Das konnte Rebecca Mir so gar nicht fassen

Frankfurt am Main - Über diese überraschende Erfahrung im Flugzeug musste Moderatorin und Model Rebecca Mir (33) noch vom Flughafen aus ihrer Community auf Instagram in ihrer Story berichten.

"Wieder das gelernt", stellte Rebecca nach ihrem Erlebnis fest. © Rolf Vennenbernd/dp

"Der Mann hebt diesen Koffer runter, als würde er nichts wiegen - einfach gar nichts!", schildert die 33-Jährige die Situation. Das habe sie dann so verblüfft, dass sie nicht viel mehr als ein überraschtes "Oh, Thank You" herausgebracht habe.

Sich selbst habe sie im Anschluss gefragt, ob sie auch zu einem wesentlich jüngeren Mann gesagt hätte, dass der Koffer so schwer ist. "Niemals", muss sie da zugeben.

"Und was lehrt mich das und Euch vielleicht auch?", fragt Rebecca darum die Community. "Äußerlichkeiten sind absolut unwichtig und man darf nicht direkt urteilen."

Wie um das zu bestätigen, sei der ältere Herr dann auch noch mit seinem eigenen Handgepäck flott die Treppe zum Terminal hochgelaufen, während alle andren Fluggäste die Rolltreppe genommen hätten. "Wieder was gelernt", schließt Rebecca ihren Bericht.