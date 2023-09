Rebecca Mir: Eine Baustelle zieht sie völlig in den Bann

Paris/Frankfurt am Main - Der Eiffelturm, die Kathedrale Notre-Dame oder die Champs-Élysées - Paris hat viele Attraktionen zu bieten, doch Model und Fernsehmoderatorin Rebecca Mir (31) wurde am gestrigen Mittwoch von einer Baustelle völlig in den Bann gezogen. Wie konnte das passieren?

"Ich bin in Paris, und ich sitze gerade auf einer Bank und schaue mir eine Baustelle an", sagte Rebecca Mir (31) in einer Instagram-Story. © Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir

Die 31-Jährige ist beruflich in der Stadt an der Seine. Dort findet noch bis zum 3. Oktober die "Fashion Week" statt. Am Dienstag etwa war das Model völlig aus dem Häuschen, da sie das Büro des im Jahr 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld besichtigen durfte. Ihre rund eine Million Instagram-Follower nahm sie in einer Story dabei mit.

Am Mittwoch ging es dann aber weitaus weniger glamourös zu. In einem Casual Outfit und mit großer Sonnenbrille vor den Augen wandte sich Rebecca mit einer weiteren Instagram-Story an ihre Fans.

"Ich bin in Paris, und ich sitze gerade auf einer Bank und schaue mir eine Baustelle an", berichtete die 31-Jährige. Ihr Tonfall ließ dabei erkennen, dass sie sich der Absurdität dieser Situation voll bewusst war.

Doch die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2010) hatte einen sehr guten Grund für das absonderliche Sightseeing: "Weil mein Sohn Baustellen liebt", lautete ihre Erklärung.