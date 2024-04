Rebecca Mir geht mit anderem Mann auf Tuchfühlung: Das steckt dahinter

Frankfurt am Main - Was kann diese Frau eigentlich nicht? Rebecca Mir (32) ist bekanntermaßen Model, Moderatorin und natürlich auch liebende Ehefrau und Mutter. Doch wie sie sich kürzlich auf ihrem Instagram-Account präsentierte, sorgte dann doch einmal mehr für Erstaunen bei ihren Fans.

Rebecca Mir (32) hat sich an eine neue Sportart gewagt - und wusste dabei direkt zu überzeugen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am gestrigen Montag ließ die 32-Jährige ihre über eine Million Follower mit einem kurzen Video hautnah daran teilhaben, wie sie sich an einer neuen Sportart versuchte. Dabei handelte es sich aber keineswegs um eine neue Form von Yoga oder ähnlich entspannten Disziplinen. Viel eher stülpte sie sich Boxhandschuhe über und ging mit einem für ihre Fans fremden Mann in den Clinch.

Der Hintergrund war dabei nicht etwa eine Liebelei abseits der Ehe mit Massimo Sinató (43). Tatsächlich handelte es sich bei ihrem Gegenüber um ihren Kickbox-Trainer, der dem Model die Kampfkunst näher bringen soll. Und wer nun vielleicht dachte, dass Rebecca und Kickboxen nicht zusammenpassen, der sah sich gewaltig getäuscht.

Neben einigen gezielten Schlägen, die die einstige "GNTM"-Zweite in den Handschuhen ihres Coaches versenkte, setzte sie zum Abschluss des kurzen Clips unerwartet zu einem Sprungkick an, der sich ebenfalls sehen lassen konnte. Dass dieser darüber hinaus noch in Slow Motion aufgenommen wurde, machte den Move noch eindrucksvoller.

An ihrem neuen sportlichen Abenteuer scheint die Mama eines drei Jahre alten Sohnes durchaus Gefallen gefunden zu haben. Zudem fragte sie ihre Anhängerschaft, ob sie sich ebenfalls bereits am Kickboxen probiert haben.