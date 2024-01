Rebecca Mir im sexy Bikini am Strand: Darum sorgt dieses Reel gerade für eine heftige Diskussion!

Bestens gelaunt zeigt sich Rebecca Mir am Strand auf Hawaii. An ihrer Figur scheiden sich aber die Geister in ihrer Instagram-Community. © Bild-Montage: Screenshot Rebecca Mir/Instagram, Screenshot Rebecca Mir/Instagram

Aber der Reihe nach: Rebecca und Ehemann Massimo Sinató (43) befinden sich gerade auf einem wunderschönen Urlaubs-Trip, an dem sie natürlich auch ihre Community teilhaben lassen.

So posteten die beiden zunächst auf Instagram Fotos und Reels aus Kalifornien, wo das Paar Santa Monica und Los Angeles besucht hatte. Dann ging es weiter mit dem Flugzeug ins Urlaubsparadies Hawaii!

"Arrived in Paradise" - also "Angekommen im Paradies" - schrieb Rebecca auch passenderweise zu einem Reel, in dem sie bestens gelaunt im Bikini am Strand entlangläuft und kurz mal mit den Füßen das Wasser testet.

So weit, so harmlos, aber irgendwie sorgt der Blick auf die sportlich-schlanke und durchtrainierte Figur der 32-Jährigen für eine lebhafte Diskussion. Offenbar scheiden sich sogar regelrecht die Geister an dem kurzen Reel.