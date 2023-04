Rebecca Mir in heißen Overknee-Stiefeln sorgt bei Fans für Empörung

Ist Rebecca Mir hier zu sexy gekleidet? Ein Posting der Moderatorin ruft gerade sehr unterschiedliche Reaktionen in ihrer Instagram-Community hervor.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - In einem ebenso tief ausgeschnittenen wie kurzen weißen Kleid und hellen Overknee-Stiefeln sorgt Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) gerade für eine lebhafte Diskussion in ihrer Community auf Instagram.

Sonst bekommt Rebecca Mir (31) für ihre sexy Outfits viel Lob, doch dieses Mal ist sie einigen Followern offenbar zu weit gegangen. © Rolf Vennenbernd/dpa "These boots are made for walking (Dt.: Diese Stiefel sind zum Wandern/Laufen gemacht)", zitiert Rebecca den bekannten Song von Nancy Sinatra unter einem geposteten Foto und hängt noch ein paar Pünktchen und das kleine Wort "not" - also "nicht" - mit einem Tränen lachenden Emoji an. Warum diese Stiefel nicht zum Laufen gemacht sind, erkennt man auf den ersten Blick. Denn die hochhackigen Overknees sehen alles andere als bequem aus. Natürlich gibt es auf Rebeccas supersexy Outfit, das sie bei der Moderation des Boulevard-Magazins "Red" auf ProSieben Ende vergangener Woche trug, viele positive Kommentare sowie Herzen, Fackeln und verliebte Emojis. Rebecca Mir Rebecca Mir wird wegen Po-Aufnahmen im Netz angefeindet und reagiert grandios Aber zwischen das viele Lob mischen sich auch diverse Meinungen von Followern, denen Rebeccas Kleidung nicht so gut gefällt.

"Schrecklich", "furchtbar" oder sogar "nuttig", urteilen die Fans über Rebecca Mirs Outfit