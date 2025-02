Wow: Rebecca Mir sorgt im durchsichtigen Kleid für Schnappatmung!

Macht aber nichts, denn auch von Ehemann Massimo Sinató (44) gibt es Rückendeckung. Der postete als Reaktion einfach ein witzigen GIF von "The Office"-Star Rainn Wilson (59) in seiner Kultrolle als Dwight Schrute, der mit dem Mund das Wörtchen "WOW" formt.

Das verschlägt einem Großteil der Community derart die Sprache, dass außer Flammen und Herzen in der Kommentarspalte so gut wie nichts zu finden ist. Abgesehen von ein paar wenigen kritischen Stimmen, denen das Outfit dann doch zu freizügig ist, zumal für eine TV-Sendung.

"All Black", schreibt sie zu den Fotos. Und passend zum Motto trägt sie ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid. So weit, so sittsam - allerdings ist das lange Schwarze eben nun mal transparent und offenbart freien Blick auf Rebeccas BH und Pantys.

Massimo Sinató (44) lerne Rebecca Mir (33) 2012 als Tanzpartner bei "Let's Dance" kennen und schon schnell funkte es zwischen den beiden. © Caroline Seidel/dpa

Auch Massimo hat also die Begeisterung für Rebecca und ihr sexy Outfit voll gepackt. Und das nach jetzt bereits rund 13 Jahren, die die beiden zusammen sind. Kennengelernt hatten sie sich ja bekanntlich 2012 bei der 5. Staffel zu "Let's Dance".

Obwohl Rebecca hinter Jana Beller (34) bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" 2011 ja nur den zweiten Platz belegt hatte, kam sie mit ihrer frischen, sympathischen Art wahnsinnig gut an. In der Folge rannte man ihr mit Anfragen für Moderationen oder eben Teilnahmen an Formaten wie "Let's Dance" geradezu die Bude ein.

Und da kam es dann eben zu dem schicksalhaften Zusammentreffen mit Massimo als ihrem Tanzpartner.

Schon während die Show noch lief, hatte es zwischen den beiden gefunkt. Nur wenige Monate später waren sie dann offiziell ein Paar. 2015 heirateten die beiden schließlich in Sizilien und sind bis heute sehr glücklich.