Rebecca Mir kann ihre Taxifahrt nicht fassen: "Das hatte ich noch nie!"

Frankfurt am Main - Durch ihre Jobs als Model und TV-Moderatorin ist es Rebecca Mir gewohnt, viel zu reisen . Und natürlich tut sie dies auch mit dem nötigen Komfort. Doch jetzt war die 31-Jährige selbst überrascht, wie luxuriös so eine eigentlich stinknormale Taxifahrt sein kann.

Auch wenn Rebecca Mir viel und komfortabel reist: In so einem Taxi hatte die 31-Jährige noch nie gesessen (l.). © Bild-Montage: Screenshot Rebecca Mir/Facebook, Rolf Vennenbernd/dpa

Und das musste die sichtlich perplexe Rebecca dann auch am gestrigen Dienstag gleich mal ihrer Community auf Instagram in ihrer Story mitteilen.

"Also Leute, ich reise ja viel. Aber das hier ist eine neue Art von Reisen, was ich hier gerade habe. So ein Taxi hatte ich noch nie", beginnt sie ihr Selfie-Reel.

Darin sehen wir sie zunächst in einem großen, bequemen Sessel sitzen. Die hohe Decke des Gefährts deutet schon darauf hin, dass das hier kein normales Taxi ist.



Das beweist sich dann in einem kurzen Schwenk der Kamera. Vier komfortable weiße Sitze befinden sich im weiträumigen Fond der Limousine - jeweils zwei gegenüber. Außerdem lässt sich zwischen zwei Sesseln ein größeres Display vor der ausladenden Armlehne ausmachen.