Rebecca Mir komplett verzweifelt: "Was ist nur passiert?"

Frankfurt am Main - Was könnte es an einem gemütlichen Sonntag besseres geben, als mit dem Nachwuchs eine Runde auf dem Spielplatz zu verbringen und somit zumindest den Kleinen die Gelegenheit zu geben, sich so richtig auszupowern. Obwohl Rebecca Mir (32) genau dieser Beschäftigung nachging, war sie am Boden zerstört. Aber warum nur?