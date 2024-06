Rebecca Mir scheitert mit Aufforderung zum Tanzen - Community lacht sich kaputt!

Frankfurt am Main/Unterföhring - Rebecca Mirs (32) mehr oder weniger gescheiterte Bemühungen, ihre Crew im "taff"-Studio zum Tanzen aufzufordern, sorgen gerade für viel Gelächter in ihrer Instagram-Community .

Eigentlich wollte Rebecca Mir (32) mit der "taff"-Crew ins Wochenende tanzen, aber das klappte nicht wirklich ... © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich wollte die Moderatorin ja am gestrigen Freitag sich, ihrer Crew und den Followern einen wunderbar gut gelaunten Start ins anstehende Wochenende mit einem lustigen Reel bieten.

"Friday Vibeezz! Bisschen tanzen heute bei 'taff'!", schreibt sie zum Video, das nach Aufzeichnung des bei ProSieben ausgestrahlten Boulevard-Magazins aufgenommen wurde.



Darin sieht man Rebecca Mir in der "taff"-Kulisse stehen und es ertönt der eigentlich ziemlich unwiderstehliche Dancefloor-Füller "A Bird's Last Look" von Macabre Plaza.

Zum gesprochenen Intro des Songs mit der Aufforderung "Get Up Here! Let's Dance!" ("Komm hoch! Lass uns tanzen!") bewegt Rebecca Mir synchron die Lippen und schwingt danach die Hüften.