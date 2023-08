Rebecca Mir ungeschminkt und ganz natürlich: Ihre Fans feiern dieses Foto!

Frankfurt am Main/Cádiz - Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) macht gerade Urlaub mit der Familie im südspanischen Cádiz und hat jetzt ein Foto mit ihrer Community auf Instagram geteilt, das heftig abgefeiert wird.

Auch in den sozialen Medien zeigt sich Rebecca Mir (31) zumeist perfekt gestylt. Dementsprechend feiert die Community gerade ihren "natürlichen Look" beim Surfen. © Foto-Montage: Rebecca Mir/Instagram, Rebecca Mir/Instagram

Rebecca hat das Surfen für sich entdeckt. Dementsprechend sieht man sie bestens gelaunt im Neoprenanzug und mit Surfboard am Strand. Auch ihr zweijähriges Söhnchen kommt da mal vorbei und schaut, was die Mama denn so treibt.

"Salty hair don't care" - also "Salziges Haar, mir egal" - schreibt sie zu ihrem jüngsten Post. Mit vom Salzwasser nasser und wirrer Mähne sitzt Rebecca auf ihrem hellblauen Board und strahlt in die Kamera.

"Dein Lächeln, wow", "Ein Lachen, das ansteckt" oder "Bei Deinem Strahlen bekommt man sofort gute Laune", freuen sich die Follower mit der 31-Jährigen über ihre perfekte Zeit am Strand.

Und noch etwas fällt der Community auf. Denn während Rebecca sich auf den Laufstegen, vor der TV-Kamera, bei Shootings und zumeist auch in den sozialen Medien immer perfekt gestylt zeigt, kommt sie auf ihren aktuellen Urlaubsfotos ungeschminkt und ganz natürlich daher.