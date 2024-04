Video bei Instagram: Rebecca Mir und ihre Mutter gehen mit Fäusten aufeinander los

Rebecca Mir hat kürzlich ein lustiges Instagram-Video mit ihrer Mutter veröffentlicht. Ihre Follower waren davon über alle Maßen begeistert.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Mallorca - Nanu! Was war denn da los? Das dürfte sich der ein oder andere Follower von Rebecca Mir (32) am gestrigen Mittwochabend bei einem Blick auf das Instagram-Profil von Rebecca Mir (32) sicherlich gefragt haben. Der Grund dafür ist ein jüngst veröffentlichtes Video.

Rebecca Mir (32) begeisterte ihre Fans auf Instagram mit einem ganz besonderen Clip. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Rebecca Mir steht in einem coolen Outfit am Strand und genießt einen Kurztrip nach Mallorca, aus welchem sie ihren über eine Million Followern ein kurzes Video-Update zukommen lässt - so weit, so unspektakulär. Doch schnell wird bei dem wenige Sekunden andauernden Video klar, dass es hier um etwas ganz Anderes - und deutlich Amüsanteres - geht. Denn tatsächlich gibt es in der Aufnahme noch eine zweite Person, die als Protagonistin agiert. Um langen Ratespielen vorzubeugen sei Nicht-Fans des Models gesagt, dass es sich hierbei um Mareike Mir, die Mutter der 32-Jährigen handelt. Wer jetzt aber erwartet, dass Mutter und Tochter lediglich die sonnigen Impressionen des Meeres auf sich wirken und sich dabei öffentlichkeitswirksam filmen lassen, irrt gewaltig. Nach ein paar exzentrischen Bewegungen beider Frauen stehen diese sich nämlich plötzlich in Kampfpose gegenüber. Rebecca Mir Rebecca Mir zeigt krasse Wahrheit: Fans ziehen kuriosen Vergleich Drohte da etwa Ärger im Familienidyll? Mitnichten! Stattdessen handelte es sich bei der Aufnahme um einen Trend, der derzeit auf Social Media die Runde macht und der in Form einer gestellten, handfesten Auseinandersetzung eine meist lustige, per Texteinblendungen dargestellte Debatte thematisiert. Im Fall von Rebecca und ihrer Mama ging es darum, ob sich die Oma um den zwei Jahre alten Sohnemann der Moderatorin und Gatte Massimo Sinató (43) kümmern könne.

Mutter von Rebecca Mir wird für die Schwester des Models gehalten