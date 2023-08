Weniger wäre nackt: Rebecca Mir wünscht süße Träume - Fans rasten aus

Frankfurt am Main - Weniger Kleidung wäre dann wohl nackt: So ließe sich Rebecca Mirs (31) neuester Instagram-Auftritt in aller Kürze zusammenfassen. Mit ihrem jüngsten Clip brachte sie auf jeden Fall die Gemüter ihrer Anhänger in Wallung - doch die waren nicht die einzigen.

Rebecca Mir (31) hat in Sachen "Sexyness" mal wieder alle Register gezogen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem nur spärlich beleuchteten Raum, in den ein gewaltiger Kronleuchter hineinragt, ist das Model samt sexy-seriösem Blick direkt die optische Hauptattraktion. Das liegt zum einen an ihrer naturgegebenen Präsenz, zum anderen aber auch durchaus an ihrem Outfit - denn das hat es in sich!

Lediglich mit halterlosen Netzstrümpfen sowie einer Kombi aus Spitzenbüstier und -tanga sowie einem durchsichtigen Überwurf bekleidet stolziert die Mutter eines zweijährigen Sohnes am XXL-Leuchter vorbei, posiert währenddessen kurz für die Kamera, während der Instagram-Clip mit einem fetzigen Remix des Eurythmics-Klassikers "Sweet Dreams" unterlegt ist.

Dementsprechend wünscht Rebecca auch im zum Video gehörenden Text "Süße Träume", was aber aufgrund der optischen Eindrücke bei vielen sicherlich untergegangen ist. Der ganze Fast-Nackt-Zauber ist zwar in etwa fünf Sekunden vorbei - in den Kommentaren reicht das aber für jede Menge digitaler Schnappatmung.

So überschlagen sich die Kommentare, die der einstigen "Germany's Next Topmodel"-Zweiten huldigen: Von "Du bist ein Traum" bis hin zu "Man verdammt mir wird schwindelig, das ist echt nicht fair!" ist nahezu alles dabei.