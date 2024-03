"Ich will, dass du mir den Finger ...": Diese Sache sollte Rebel Wilson am Set machen!

Los Angeles - In ihren Memoiren mit dem Titel "Rebel Rising", die am 2. April erscheinen sollen, schreibt Rebel Wilson (44) schonungslos über ihr Privatleben, aber auch über ihre Erfahrungen als Schauspielerin. In einem Kapitel wirft sie ihrem Filmkollegen Sacha Baron Cohen (52) widerliches Verhalten vor!

Rebel Wilsons (44) Memoiren werden Anfang April veröffentlicht. © Matt Crossick/PA Wire/dpa

In einem Auszug, der dem People-Magazin vorliegt, schildert sie eine höchst unangenehme Szene am Set der Actionkomödie "The Brothers Grimsby" (2016). Schon die ganze Zeit über habe die 44-Jährige das Gefühl gehabt, dass Co-Star Baron Cohen wollte, dass sie sich in einer künftigen Szene "ausziehe". Doch Wilson soll immer wieder versichert haben: "Ich mache keine Nacktszenen."

Wenig später erhielt die Schauspielerin einen Anruf der Produktion, in dem es darum ging, dass sie für eine zusätzliche Szene gebraucht werden würde. Wie die aussehen sollte, davon ahnte der "Pitch Perfect"-Star noch nichts.

Angeblich hätte Baron Cohen seine Hose heruntergezogen und Wilson Folgendes gesagt: "Okay, jetzt möchte ich, dass du den Finger in meinen Ar*** steckst."

Für die gebürtige Australierin ein Schock. "Ich wollte da raus, also habe ich schließlich einen Kompromiss geschlossen: Ich gab ihm einen Klaps auf den Hintern und improvisierte ein paar Zeilen als die Figur", schreibt sie in ihrem Buch.