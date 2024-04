Rebel Wilson packt über feucht-fröhliche Drogen-Orgie mit britischem Royal aus!

Rebel Wilson (44) spielte im Film "Pitch Perfect" die Rolle der Fat Amy. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die besagte Sause soll 2014 im Haus eines Tech-Milliardärs in der Nähe von Los Angeles stattgefunden haben.

Auf dem Anwesen sollen Männer nicht nur auf Pferden geritten sondern auch Frauen als Meerjungfrauen verkleidet in einem Pool herumgetollt sein!



Die Schauspielerin verriet, dass die Einladung für das Event von einem Mitglied der britischen Royals bekam!



Der Blaublütige soll "fünfzehnter oder zwanzigster Anwärter auf den britischen Thron" sein, so die Autorin in ihrer Biografie. Er habe zudem gesagt: "We need more girls." Wofür genau, erfuhr Rebel Wilson im weiteren Verlauf des Abends!