Regina Halmich verrät brisantes Detail zum Kampf gegen Stefan Raab

Der Schaukampf zwischen TV-Legende Stefan Raab (57) und Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) steigt am 14. September in Düsseldorf. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die Wahrheit ist: Es hat ungefähr drei Wochen gedauert", sagte die 47-Jährige am Donnerstag beim TV-Kongress Screenforce Day Festival in Düsseldorf über das Match.

Der Schaukampf soll am 14. September in der NRW-Landeshauptstadt stattfinden. RTL übertragt ihn. "Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe mich auch gefragt: Was bewegt ihn dazu? Das fragen wir uns ja alle."

Halmich weiter: "Aber ich habe mir dann gedacht: Okay, es kann funktionieren. Und wenn er so verrückt ist und sich das dritte Mal gegen mich in den Ring stellt - dann mache ich das."

Und als letzten Endes der Vorverkauf dann losgegangen sei, seien innerhalb von wenigen Minuten 15.000 Tickers verkauft worden. "Das ist eine verrückte Sache, das wird ganz groß. Stefan ist weit über 30 Kilogramm schwerer als ich. Die Begegnung, die hat Pfeffer. Das wird toll."

Sie habe seit 17 Jahren nicht mehr geboxt, sagte Halmich. "Ich bin jetzt wieder bei meinem alten Trainer. Ich würde es nicht machen, wenn ich nicht an mich glauben würde. Und ich muss das Ding rocken."