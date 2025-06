Show-Aus nach Quoten-Debakel: Stefan Raab sorgt zum Abschied für Verwirrung

Köln - Schluss. Aus. Vorbei! Am Mittwoch flimmerte die letzte Ausgabe von " Du gewinnst hier nicht die Million! " über die Bildschirme. Gastgeber Stefan Raab (58) sorgte zum Abschied noch einmal für Verwirrung.

Alles in Kürze

Wer danach noch wach war, konnte dabei zusehen, wie im Spielteil der Hybrid-Show wieder kein Kandidat die Million gewinnen konnte. Das war in den 31 Folgen zuvor auch schon niemandem gelungen, nicht einmal annähernd.

Es folgte ein unangenehmes Interview mit den beiden Bachelors Martin Braun (35) und Felix Stein (32). Wer die Rosen-Show vorher nicht mochte, wird sie jetzt erst recht meiden. Raabs Frage, ob die beiden in der Sendung auch geknutscht hätten, war an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten.

Wer ein Feuerwerk erwartet hatte, wurde (wieder) enttäuscht. Zu Beginn arbeitete sich Raab an seinen üblichen Opfern wie Harald Glööckler (60) und Heidi Klum (52) ab. Auch der Oberlippenbart von DFB-Coach Julian Nagelsmann (37) schaffte es in die Sendung.

Zum Abschied gab es für die Übriggebliebenen ein " Bachelor "-Special zu sehen. Eine Sondersendung also, zu einem Format, welches seit Jahren ebenfalls ums mediale Überleben kämpft.

Als Gäste begrüßte Raab unter anderem die beiden Bachelors Martin Braun (35) und Felix Stein (32). © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Etwas verwirrend kamen abschließend noch die Abschiedsworte des Entertainers daher. "Im September geht's hier weiter", verkündete der gelernte Metzger seinem Publikum. Dabei schien es so, als würde er sich auf "DGHNDMBSR" beziehen.

Allerdings hatte RTL erst vor wenigen Wochen klipp und klar angekündigt, dass das Format nicht mehr aus der Sommerpause zurückkehren wird.

Und auch danach verlor Raab nicht eine einzige Silbe über das Ende seiner Comeback-Show. Stattdessen verwies er lediglich auf eine neue Ausgabe von "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli".

Die Live-Show steigt am 23. August um 20.15 Uhr. Es wird ebenfalls ein Special, und zwar "Die Show des Manitu". Man kann davon ausgehen, dass damit "Das Kanu des Manitu" beworben wird. Die "Der Schuh des Manitu"-Fortsetzung kommt am 14. August in die Kinos.