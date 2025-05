Nach ESC-Debakel: So reagiert Stefan Raab auf das schlechte Abschneiden Deutschlands

Sieger beim ESC im schweizerischen Basel wurde Österreich mit dem ausgebildeten Opernsänger JJ und seinem Song "Wasted Love", wie in der Liveshow in Basel bekannt gegeben wurde. Das Lied verschmilzt Klassik und Pop.

Raab begründete die enttäuschende Platzierung auch mit der Konkurrenz. "Du kannst Glück haben, dass Du mit nem guten Song in den Wettbewerb einsteigst in dem Jahr, wo die Konkurrenz vielleicht eher übersichtlich ist", sagte er. "Dieses Jahr gab es viele starke Songs mit dabei."

Weiter erklärte der Showmaster: "Natürlich verspreche ich immer, dass wir gewinnen, und zwar so lange bis das Gegenteil bewiesen ist, das ist auch das Beste, was man machen kann. Sonst braucht man nirgendwo hinzufahren."

Zwei Besucher wollten offenbar die für Israel angetretene Sängerin Yuval Raphael (24) mit Farbbeuteln attackieren. © Martin Meissner/AP/dpa

Überschattet wurde die Veranstaltung - die in der Theorie neutral sein will - von politischen Spannungen rund um den israelischen Beitrag. Hintergrund ist der Gaza-Krieg.

Am Samstagabend zogen vor und während des ESC-Finales mehrere Hundert Menschen durch Basels Innenstadt und demonstrierten gegen Israels Teilnahme. Die Polizei stellte sich der Kundgebung entgegen, um die Menschen daran zu hindern, in Richtung des Veranstaltungsgeländes zu ziehen. Sie drohte dabei auch den Einsatz eines Wasserwerfers an.

Auch in der Halle kam es zu einem Zwischenfall, als Sängerin Yuval Raphael (24) mit "New Day Will Rise" für Israel auftrat. Nach Angaben des ESC-Sprechers des Schweizer Senders SRF versuchten ein Mann und eine Frau am Ende des israelischen Auftritts auf die Bühne zu gelangen.

Die zwei Besucher seien daran gehindert worden. "Einer der beiden Personen warf mit Farbe und ein Mitglied der Crew wurde dabei getroffen." Man habe das Duo der Polizei übergeben.