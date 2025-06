06.06.2025 17:33 "Sehr, sehr lecker": In diesem Magdeburger Restaurant war Reiner Calmund zu Gast

Am Donnerstag wurde Reiner Calmund (76) in einem beliebten Magdeburger Restaurant gesichtet. Doch was führte den Ex-Fußballfunktionär in die Elbestadt?

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Donnerstag wurde Reiner Calmund (76) in einem beliebten Magdeburger Restaurant gesichtet. Doch was führte den Ex-Fußballfunktionär in die Elbestadt? Und hat's geschmeckt? Alles in Kürze Reiner Calmund war in Magdeburg zu Gast.

Er aß im Restaurant Hyaku Mizu.

Calmund teilte sein Dinner mit Fabian Biastoch.

Biastoch ist Fan vom 1. FC Magdeburg.

Calmund tritt auf der Seebühne im Elbauenpark auf. Mehr anzeigen Reiner Calmund (76, l.) ließ es sich gemeinsam mit Kumpel Fabian Biastoch im Magdeburger "Hyaku Mizu" schmecken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/rcalmund Wenn in Magdeburg, dann muss man sich selbst von den kulinarischen Angeboten überzeugen - das dachte sich auch Reiner Calmund. Am Donnerstagabend war "Calli" beispielsweise im asiatischen Restaurant "Hyaku Mizu" im Hundertwasserhaus zu Gast. In einem Instagram-Post grinst der 76-Jährige glücklich in die Kamera, zeigt auf seinen großen Teller und schreibt dazu "Wieder mal sehr, sehr lecker gegessen im Hykaku Mizu in Magdeburg 🤗😋". Reiner Calmund Nach Kollaps in TV-Show: Reiner Calmund gibt Gesundheits-Update - "Wirklich knapp für mich" Alleine genießen musste er die asiatischen Delikatessen nicht - in seiner Story zeigt der Ex-Fußballfunktionär, dass er sein Dinner mit seinem Kumpel Fabian Biastoch geteilt hat. "Probe-Essen schonmal super", schreibt er dazu. Biastoch ist großer Fan vom 1. FC Magdeburg und sein Arbeitgeber - Humanas Pflege - auch einer der Hauptsponsoren des Klubs. Nachdem Reiner Calmund einen schönen Abend mit einem weiteren Fußball-Fanatiker in der Magdeburger Innenstadt verlebt hat, geht es ab Freitag auf die Seebühne im Elbauenpark. Dort wird an insgesamt sechs Tagen das "Grill den Henssler"-Sommerspecial aufgezeichnet. Der Kölner soll in der Show feierlich verabschiedet werden, nachdem er Anfang des Jahres seinen Rückzug aus der Sendung bekannt gegeben hatte.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/rcalmund