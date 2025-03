Reiner Calmund verabschiedet sich von Kochshow: "Es war mir eine Ehre!"

War nicht immer mit jedem Gericht einverstanden: Koch-Juror Reiner Calmund (76). © RTL / Frank W. Hempel

Insgesamt 18 Jahre lang stand das einstige Schwergewicht Woche für Woche für die VOX-Sendung vor der Kamera - bis jetzt.

"Mit 77 Jahren - da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat!", verkündet der ehemalige Funktionär von Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen gegenüber RTL.

In den vergangenen fast zwei Dekaden habe er nicht nur "eine Menge kulinarischer Highlights genossen", führt "Calli" aus, "sondern auch viel gelernt - über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft für gutes Essen, wie ich sie habe."

Daher wolle er allen Personen danken, die ihn auf seiner langen "Grill den Henssler"-Reise begleitet haben, betont der 76-Jährige und resümiert: "Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!"