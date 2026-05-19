Reinhold Messner erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Kinder: "Ich wurde entsorgt"

11.061 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner verteilte sein Erbe schon vor Jahren an seine Kinder. Das bereut er inzwischen und wirft ihnen mangelnde Dankbarkeit vor.

Von Aliena Rein

Sexten (Italien) - Schon vor Jahren entschloss sich Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (81), sein Erbe an seine Kinder zu verteilen, während er noch lebt. Diese Entscheidung bereut der Südtiroler inzwischen allerdings gewaltig.

Reinhold Messner (81) hätte sein Erbe im Nachhinein lieber erst nach seinem Tod verteilt.
Reinhold Messner (81) hätte sein Erbe im Nachhinein lieber erst nach seinem Tod verteilt.  © Glück Dalibor/CTK/dpa

"Ich war so naiv, dass ich gedacht habe, ich gebe mit warmen Händen, damit meine Kinder sich einpendeln können, was ihre Verantwortung ist", erzählte der 81-Jährige in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" und erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Nachwuchs: "Aber sobald sie alles hatten, kam sofort der Versuch, mich auszugrenzen und Diane auszugrenzen."

Schon 2019 begann Messner damit, sein riesiges Vermögen, das auf rund 30 bis 37 Millionen Euro geschätzt wird, an seine vier Kinder Layla, Magdalena, Simon und Anna Juditha zu verteilen.

Doch seither folgte der Bruch zwischen den Familienmitgliedern.

Abschied vom Fernsehen hat sie gerettet: Vanessa Blumhagen über Stress, Hormone und Ärzte-Versagen
Promis & Stars Abschied vom Fernsehen hat sie gerettet: Vanessa Blumhagen über Stress, Hormone und Ärzte-Versagen

"Mittlerweile verwehren sie sogar mir den Zugang zu meinem Museum. Es schmerzt mich, dass sie mein Lebenswerk nehmen und sagen: 'Der Alte ist eh zu nichts mehr fähig'", sagte Messner und wählte knallharte Worte: "Ich wurde entsorgt. Dabei wäre nichts möglich gewesen ohne meine Arbeit und mein Know-how."

Zu Messners Besitz zählen unter anderem sein ehemaliger Wohnsitz Schloss Juval in Südtirol, mehrere Immobilien und Bergbauernhöfe sowie die sechs Messner Mountain Museen.

Reinhold Messner stützt sich nach Bruch mit seinen Kindern auf Ehefrau Diane

Mit Ehefrau Diane ist Reinhold Messner glücklicher denn je.
Mit Ehefrau Diane ist Reinhold Messner glücklicher denn je.  © Glück Dalibor/CTK/dpa

Schon früher klagte der Bergsteiger, der als erster Mensch auf den Gipfeln aller 14 Achttausender stand, darüber, was das Erbe mit seiner Familie gemacht habe.

"In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie. Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund und ich stand mit 75 am Abgrund", sagte Messner bereits 2024 und warf seinen Kindern mangelnde Wertschätzung seiner Großzügigkeit vor.

Sohn Simon widersprach dem allerdings und betonte, dass der Bruch aus anderen Gründen passiert sei, ohne näher ins Detail zu gehen.

Trotz Mega-Flop nach DSDS-Sieg: Menowin kündigt besonderes Karriere-Highlight an
Promis & Stars Trotz Mega-Flop nach DSDS-Sieg: Menowin kündigt besonderes Karriere-Highlight an

Ohne Verbindung zu seinen Kindern stützt sich Messner umso mehr auf seine 36 Jahre jüngere Ehefrau Diane.

"Ohne sie bin ich schachmatt. Sie hat den Zugang zum Internet, da kenne ich mich nicht aus – sie organisiert alles. Ohne sie säße ich in Südtirol, unterm Ortler, und würde auf die Eisflächen schauen", schmunzelte der 81-Jährige.

Durch sie sei es ihm zudem gelungen, seine Liebe auch öffentlich zu teilen, wie etwa auf seinem Instagram-Account: "Weil ich so viel Zuneigung bekomme, habe ich gelernt, offener damit umzugehen."

Titelfoto: Glück Dalibor/CTK/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: