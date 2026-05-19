19.05.2026 19:00 Krasse Verwandlung von "SelfieSandra"! So viel hat "Let's Dance"-Star mit Kniff abgespeckt

Influencerin Sandra "Selfiesandra" Safiulov hat in ihrem Podcast ausgepackt und verraten, wie viele Kilos sie wirklich abgenommen hat.

Von Maurice Hossinger

Köln - Was für ein starker Auftritt von Sandra Safiulov (26) alias "SelfieSandra"! Die einstige "Let's Dance"-Kandidatin hat in ihrem Podcast offen über ihren Gewichtsverlust gesprochen - und einen einfachen, aber hilfreichen Kniff.

Zusammen mit Zsolt Sándor Cseke tanzte sich "SelfieSandra" im Vorjahr auf den vierten Platz bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa Bereits vor einem Jahr fegte die Influencerin mit Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke (38) übers Parkett - nun hat sie preisgegeben, dass ihr die Zeit innerhalb der Show extrem geholfen habe. In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "4 Schwestern" plaudert die Kölnerin daher in bekannter Manier munter drauf los und lässt dabei so manche Münder offen stehen. "Ich werde diesen Sommer den Glow up meines Lebens haben. Ich glaube, das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen." Promis & Stars "Vaterland"-Schauspielerin Sandra Hüller hält nichts von Heimat Ihr Handy soll zuletzt für ihren ganz persönlichen Wow-Effekt gesorgt haben, als es ihr Fotos von vor einem Jahr vorgeschlagen hat. "Beim iPhone wird man ja immer so erinnert und ich werde jetzt erinnert, wie ich vor einem Jahr bei 'Let’s Dance' aussah und ich finde das so krass", hält die Influencerin fest.

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