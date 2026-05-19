Krasse Verwandlung von "SelfieSandra"! So viel hat "Let's Dance"-Star mit Kniff abgespeckt
Köln - Was für ein starker Auftritt von Sandra Safiulov (26) alias "SelfieSandra"! Die einstige "Let's Dance"-Kandidatin hat in ihrem Podcast offen über ihren Gewichtsverlust gesprochen - und einen einfachen, aber hilfreichen Kniff.
Bereits vor einem Jahr fegte die Influencerin mit Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke (38) übers Parkett - nun hat sie preisgegeben, dass ihr die Zeit innerhalb der Show extrem geholfen habe.
In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "4 Schwestern" plaudert die Kölnerin daher in bekannter Manier munter drauf los und lässt dabei so manche Münder offen stehen.
"Ich werde diesen Sommer den Glow up meines Lebens haben. Ich glaube, das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen."
Ihr Handy soll zuletzt für ihren ganz persönlichen Wow-Effekt gesorgt haben, als es ihr Fotos von vor einem Jahr vorgeschlagen hat.
"Beim iPhone wird man ja immer so erinnert und ich werde jetzt erinnert, wie ich vor einem Jahr bei 'Let’s Dance' aussah und ich finde das so krass", hält die Influencerin fest.
"SelfieSandra" verrät kuriosen Abnehm-Tipp
Schon vor dem Tanztraining soll sie eigener Aussage zufolge mehr als 20 Kilogramm abgenommen haben - während der Show dann nochmal rund 20. "Jetzt habe ich ja weitergemacht mit Sport und so und es ist so krass, was in diesem einen Jahr wirklich nochmal passiert ist."
Damit ihre Fans ihren beachtlichen Erfolg deutlicher verstehen, vergleicht sich die 26-Jährige kurz mal mit einem Cookie. "Davor war es ja ein Cookie und jetzt bin ich ein halber Cookie", scherzt sie.
Zusätzlich zu ihrem Abnehm-Kracher hat die Halbrussin sich für den anstehenden Sommer auch noch eine neue Haarfarbe zugelegt. Alles in allem freut sie sich deshalb auf ihr "neues" Ich.
"(...) mit der neuen Haarfarbe glaube ich, wird es mein heftigster Sommer. Es ist so, wenn man dicker ist, es gibt einfach nicht so geile Klamotten, it's a fact. Und jetzt kann ich mal wieder richtig geile Klamotten tragen und jetzt entwickelt sich auch wieder ein Style bei mir."
Aber womit hat Sandra mehr als 50 Kilo abgespeckt? Ganz einfach: "Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen. (...) Das ist meine Diät. Ich habe zu Hause wirklich nur gesund und nur Obst und nur Gemüse gegessen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Selfiesandra