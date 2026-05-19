Trotz Mega-Flop nach DSDS-Sieg: Menowin kündigt besonderes Karriere-Highlight an

Köln - Jetzt legt Menowin (38) richtig los! Eineinhalb Wochen nach seinem Sensations-Sieg bei " Deutschland sucht den Superstar " muss er zwar eine herbe Enttäuschung wegstecken, kündigt aber trotzdem ein Karrierehighlight an.

Menowin Fröhlich hat nach seinem Sieg bei DSDS ein ganz besonderes Highlight angeteasert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mittlerweile ist das Sieger-Konfetti aufgefegt, sein Nachname inoffiziell abgelegt und er selbst wieder in der harten Realität angekommen.

Denn: Von Menowins Siegersong "Mercy On Me" fehlt weiterhin jede Spur in den deutschen Charts.

Sich davon kaputt machen lassen will der 38-Jährige aber nicht. "Früher hätte mich das zerstört. Heute nicht mehr. Natürlich wünsche ich mir Erfolg. Aber mein Wert darf nicht mehr davon abhängen, ob Menschen klatschen oder nicht", erklärt der neueste DSDS-Sieger bei BILD.

Trotzdem macht er jetzt aber Nägel mit Köpfen: Im Hintergrund arbeitet Menowin mit dem Label "Embassy of Music" an seinem ersten Studioalbum als DSDS-Champion - ein besonderes Karriere-Highlight für den Sänger.

"Die Menschen werden eine ehrlichere Seite von mir kennenlernen. Ich glaube, der größte Kampf beginnt nicht nach einer Niederlage, sondern nach einem Erfolg. Jetzt muss ich aufpassen, dass mein Herz ruhig bleibt und ich mich nicht verliere."