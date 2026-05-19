TV-Abschied hat sie gerettet: Vanessa Blumhagen über Stress, Hormone und Ärzteversagen

Hamburg - Ex-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen (48) hat am Dienstag zum Release-Datum ihr neues Buch vorgestellt. In "Perimenopause – Zu alt für Pubertät, zu jung für Wechseljahre" dreht sich im Großen und Ganzen alles um Hormone. Gegenüber TAG24 erklärte sie, warum sie der Abschied vom Fernsehen gerettet hat und was sie anderen Frauen mitgeben will.

Vanessa Blumenhagen (48) erklärte im Interview mit TAG24, warum mehr Aufmerksamkeit auf die Perimenopause gelegt werden muss. © Alice Nägle/TAG24

"Alles begann mit einem Post bei Instagram", stieg die SPIEGEL-Bestseller-Autorin bei der Vorstellung ihres Buches in der Hamburger Innenstadt ein.

Ein Post, in dem die damals 47-Jährige im Minirock an der Spree entlangspaziert, sich vorstellt und der Medizin Vorwürfe macht. "Ich wurde von meinen Ärzten alleingelassen", schreibt Blumhagen.

Da der Post viral ging, hätte es nicht lange gedauert, bis die Moderatorin einen Anruf ihres Verlags erhalten habe. "Die riechen ja, wo gute Themen sind", lachte sie.

Als dann die Idee auf dem Tisch lag, gemeinsam ein Buch über die Perimenopause zu veröffentlichen, hätte sie keine Sekunde gezögert. Denn sie habe sie am eigenen Leib erfahren können.

"Im Bio-Unterricht habe ich was über Schwangerschaft gelernt und kann mich noch erinnern, Kondome über Bananen gerollt zu haben", erklärte die Wahl-Hamburgerin. "Aber das war eigentlich das Einzige, was ich so zum Thema Hormone und Fortpflanzung gelernt habe."

Dazu hätten sie ihre Ärzte nicht ernst genommen und Sätze geäußert wie: "Sie sind zu jung. Lohnt sich nicht, Hormone zu messen. Schlafen sie mal ein bisschen mehr oder bewegen sich mal ein bisschen."

Nach ihrer Aufklärung über die Autoimmunerkrankung Hashimoto möchte die Gesundheitsexpertin mit ihrem neuen Werk deshalb auch über die Wichtigkeit des Hormonhaushalts bei Frauen aufklären. "Wenn man selber Bescheid weiß, kann man natürlich mit Ärzten ganz anders umgehen, weil man dann sagen kann: 'Ich weiß aber, was passieren kann und ich möchte, dass sie das jetzt für mich testen oder dass wir darüber sprechen."