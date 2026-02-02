Baby-Geschlecht bekannt: Renata und Valentin Lusin bekommen ein ...

Monheim am Rhein - Eine Woche nach den kryptischen Andeutungen in Sachen Baby-Geschlecht ist inzwischen klar, ob die Tochter der beiden "Let's Dance"-Profis Renata und Valentin Lusin (beide 38) ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommt.

Die "Let's Dance"-Profis dürfen sich im Frühjahr über ein zweites Mädchen freuen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst vor wenigen Tagen hatte sich der baldige Zweifach-Papa zu Wort gemeldet und verraten, dass es ihm eigentlich egal sei, welches Geschlecht sein zweites Kind haben werde.

Viel wichtiger sei dem 38-Jährigen, dass es gesund zur Welt käme. Trotzdem wünsche er sich insgeheim einen kleinen Jungen, verrät er durch die Blume.

Jetzt ist klar: Valentins Wunsch geht nicht in Erfüllung - Tochter Stella (1) bekommt im Frühjahr eine kleine Schwester. Das haben die Profitänzer ganz frisch auf der großen Gender-Reveal-Party verkündet.