Bittere Tränen bei Renata Lusin: "Let's Dance"-Star muss Abschied nehmen

Düsseldorf - Die beiden " Let's Dance "-Stars Renata und Valentin Lusin (beide 38) schweben derzeit auf Wolke sieben. Nicht nur, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwarten, nein, das Paar hat auch sein Traumhaus gefunden - und der Umzug folgt jetzt.

Renata Lusin (38) wird wehmütig, als sie Abschied von ihrer alten Wohnung nehmen muss. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Vor wenigen Wochen verriet die 38-Jährige, dass sie und ihr Liebster immer von einem Haus in der Nähe der Familie geträumt hätten.

Eigentlich wollten die beiden "aber erst in zwei bis drei Jahren umziehen", doch es habe alles so gut gepasst, "dass wir jetzt tatsächlich einen Schlüssel in unseren Händen haben".

Auch ein Datum für den Umzug nannte Renata damals schon: den 16. Dezember.

Trotz der Vorfreude auf das neue Eigenheim gibt es auch Wehmut bei der gebürtigen Russin, als das letzte gemeinsame Frühstück in der alten Wohnung ansteht. "Werde so emotional gerade!", verrät sie in einer Instagram-Story ihren rund 245.000 Anhängern - und tatsächlich fließen auch Tränen!

Inzwischen ist der Umzug auch in vollem Gange. Für die schwangere Renata natürlich eine Mammut-Aufgabe. "Valentin sagt: 'Wir schaffen das'", macht der "Let's Dance"-Star klar.