Renata und Valentin Lusin: Das hat sich das Paar von RTL-Kohle gekauft

Köln/Düsseldorf - Fast acht Staffeln tanzen Renata (38) und Valentin Lusin (38) inzwischen bei " Let's Dance ". Jetzt haben sich die baldigen Zweifach-Eltern einen jahrelangen und teuren Traum erfüllt - auch dank der Kohle von RTL !

Gemeinsam haben sich Renata und Valentin Lusin ihr Traumhaus in Düsseldorf geleistet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anders als die Promis bei "Let's Dance" kassieren die Profitänzer im Jahr deutlich weniger Gage vom Sender.

Trotzdem haben sich Renata und Valentin vor Kurzem einen Traum erfüllt: Das Paar hat sich in Düsseldorf sein Traumhaus gekauft!

Im Talk mit BILD stellten die Eltern einer kleinen Tochter klar, dass aktuell kaum jemand glücklicher sein könne als die zwei selbst.

"Wir haben, seit wir in den 90er Jahren von Russland mit nur einem Koffer in der Hand nach Deutschland kamen, jeden Cent gespart. Valentin und ich haben bis vor knapp vier Jahren sogar noch in einer Art Studentenbude gelebt. Deshalb sind wir jetzt umso dankbarer, dass wir dieses Geschenk bekommen haben", freut sich Renata über ihr Eigenheim.

Der Wohnort Düsseldorf kommt dabei nicht von ungefähr. Denn: Valentins Eltern leben in der Nähe und könnten im Notfall spontan aufs Kind aufpassen. "Wunderschön. Wir sind so glücklich, dass uns das Schicksal dieses Haus geschickt hat."