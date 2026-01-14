Geburt dauert nicht mehr lange: Renata Lusin zeigt kugelrunden Babybauch

Monheim - Renata Lusin (38) erwartet derzeit ihr zweites Kind und gibt auch ihren Instagram-Fans immer wieder Einblicke in ihre besonderen Umstände.

Valentin und Renata Lusin (beide 38) werden im Frühjahr zum zweiten Mal Eltern. © Instagram/renata_lusin

So verriet die Profitänzerin ihren mehr als 240.000 Followern am Mittwoch, dass für sie jüngst ein ganz besonderer Termin anstand: Inmitten des Umzugschaos, mit dem die Familie seit einigen Wochen beschäftigt ist, fand nun nämlich ein Schwangerschafts-Shooting statt, auf das sich Renata schon riesig gefreut hatte.

"Ich habe mich vier Stunden nur auf meinen Babybauch konzentriert und alle Gedanken und Termine waren wie weg. Das tat so gut", schwärmte die baldige Zweifach-Mama in ihrem neuesten Beitrag, in dem sie ihren kugelrunden Babybauch voller Glück in die Kamera hielt.

Gleichermaßen räumte die 38-Jährige aber auch ein, dass ihre zweite Schwangerschaft bislang "viel weniger Aufmerksamkeit" bekommen habe als ihre erste, was wohl dem Umzugsstress der jüngsten Vergangenheit geschuldet ist. Die Familie hat bekanntlich erst vor Kurzem ihr Traumhaus in Monheim am Rhein nahe Düsseldorf bezogen.

Die Resultate des Shootings zeigte der "Let's Dance"-Star unterdessen noch nicht, verriet dafür aber, dass ihre zweite Schwangerschaft bislang völlig unproblematisch verläuft. "Ich merke sie wirklich kaum", wofür Renata "wahnsinnig dankbar" sei.