Baby Nummer zwei im Anflug: "Let's Dance"-Star Renata Lusin gibt neue Details preis

Düsseldorf - Für Renata Lusin (38) und ihren Ehemann Valentin (38) könnte es aktuell nicht besser laufen. Nach der Geburt von Tochter Stella ist die Profitänzerin erneut schwanger . Jetzt hat sie neue Details preisgegeben.

Renata Lusin (38) hat den voraussichtlichen Geburtstermin ihres Babys verraten. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

"16 Wochen mit unserem Bärchen", verkündet die gebürtige Russin ihren rund 245.000 Anhängern auf ihrem Instagram-Kanal.

Somit ist klar, dass Renata bereits im vierten Monat schwanger ist und ihr Baby wahrscheinlich Anfang bis Mitte April zur Welt kommen wird.

Damit würde der voraussichtliche Geburtstermin mitten in die nächste "Let's Dance"-Staffel fallen. Das war auch schon bei ihrer Tochter der Fall, weshalb Valentin 2024 die vierte Show verpasste.

Zu dem veröffentlichten Beitrag teilt sie zudem drei Schnappschüsse, die ihren kleinen Baby-Bauch zeigen.

"Die Zeit verfliegt so, so schnell das ist unglaublich. Ich habe das erste Mal ein Foto mit meinem Schwangerschaftsbauch gemacht, um es festzuhalten", gibt die Profitänzerin außerdem preis.