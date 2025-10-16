Baby Nummer zwei im Anflug: "Let's Dance"-Star Renata Lusin gibt neue Details preis
Düsseldorf - Für Renata Lusin (38) und ihren Ehemann Valentin (38) könnte es aktuell nicht besser laufen. Nach der Geburt von Tochter Stella ist die Profitänzerin erneut schwanger. Jetzt hat sie neue Details preisgegeben.
"16 Wochen mit unserem Bärchen", verkündet die gebürtige Russin ihren rund 245.000 Anhängern auf ihrem Instagram-Kanal.
Somit ist klar, dass Renata bereits im vierten Monat schwanger ist und ihr Baby wahrscheinlich Anfang bis Mitte April zur Welt kommen wird.
Damit würde der voraussichtliche Geburtstermin mitten in die nächste "Let's Dance"-Staffel fallen. Das war auch schon bei ihrer Tochter der Fall, weshalb Valentin 2024 die vierte Show verpasste.
Zu dem veröffentlichten Beitrag teilt sie zudem drei Schnappschüsse, die ihren kleinen Baby-Bauch zeigen.
"Die Zeit verfliegt so, so schnell das ist unglaublich. Ich habe das erste Mal ein Foto mit meinem Schwangerschaftsbauch gemacht, um es festzuhalten", gibt die Profitänzerin außerdem preis.
"Let's Dance"-Star Renata Lusin macht Schwangerschaft mit Kleinkind zu schaffen
Allerdings macht der bald zweifachen Mutter etwas zu schaffen: ihre Tochter Stella!
"Die Schwangerschaft mit einem Kleinkind von 18 Monaten ist natürlich ganz anders, als die erste! Wer kennt’s?….", will Renata von ihren vielen Fans wissen.
Doch bislang sei die Schwangerschaft an ihr vorbeigeflogen, weshalb sie in der Zukunft versuchen wolle, Momente zu finden und innezuhalten.
"Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich wirklich unser zweites Wunder unter meinem Herzen trage", so die 38-Jährige abschließend.
Erst Anfang des Monats hatte Renata gegenüber RTL bekannt gegeben, dass sie und Valentin erneut Nachwuchs erwarten.
Anschließend erzählte sie auch von einer Methode, die ihr bereits bei beiden Schwangerschaft geholfen hat, schwanger zu werden, nachdem sie zuvor drei Fehlgeburten erlitten hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)