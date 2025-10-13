"Let's Dance"-Star offen und ehrlich: Diese Methode hat bei Renata Lusin zur Schwangerschaft geführt

Nach drei Fehlgeburten ist "Let's Dance"-Star Renata Lusin erneut schwanger. Jetzt hat sie offen über eine unbekannte Methode gesprochen, die ihr geholfen hat.

Von Florian Fischer

Düsseldorf - Für Renata Lusin (38) fühlt sich ihre zweite Schwangerschaft erneut wie ein Wunder an. Denn nach drei Fehlgeburten hat der "Let's Dance"-Star nicht mehr damit gerechnet. Doch eine unbekannte Methode hat ihr nun zweimal geholfen, schwanger zu werden.

"Let's Dance"-Star Renata Lusin (38) und ihr Mann Valentin (38, nicht im Bild) erwarten ihr zweites Kind. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots) "Dieses sensible Thema wollte ich erst erzählen, wenn ich selber positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und jetzt scheint es zum zweiten Mal positiv zu sein", berichtet die gebürtige Russin ihren fast 245.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Nach den drei Fehlgeburten habe sie nicht so dasitzen und weiter verzweifeln wollen, sondern sie habe überall nachgefragt, was man alles kontrollieren könne. Ihre Community habe ihr dann den Tipp zu einer bestimmten Klinik für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie gegeben. "Ich bin dorthin gegangen und habe alles Mögliche untersuchen lassen", verrät die Ehefrau von Valentin Lusin (38) weiter. So habe man bei ihr eine Gebärmutterspiegelung unter Narkose und einige andere Tests durchgeführt, wie sie erzählt.

Renata Lusin fehlen drei entsprechende KIR-Gene