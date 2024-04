"Let's Dance": Das sagen Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen nach dem Sturz

Mit ihrem ausdrucksstarken Contemporary überzeugten Valentin Lusin (37) und Ann-Kathrin Bendixen (24) am Freitag (19. April) bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es ärgert mich natürlich unglaublich", meint Valentin hinterher gegenüber RTL. Trotzdem hat er seinen Sinn für Humor nicht verloren und scherzt: "Ich habe eine Profilizenz abzugeben - suspendiert!"

Glücklicherweise ist beiden nichts passiert - das hätte auch böse ausgehen können. Weiß auch Ann-Kathrin: "Der Sturz war sehr weich - weil ich auf Valentin gelandet bin", erzählt die Influencerin.

Dennoch habe sie sich sehr über das Malheur geärgert. "Ich wusste, wie stark der Tanz ist und habe mich da einfach sehr drauf gefreut. Und in dem Moment war ich so: Oh nein, oh nein, oh nein!", resümiert die 24-Jährige.

Zumal sie sich auch gefragt habe, ob der Sturz an ihr lag und ob sie einen Fehler gemacht hat.