Im Alter von drei Monaten: Renata Lusin geht mit Baby Stella zum Friseur

Die kleine Stella ist der ganze Stolz von Mama Renata Lusin (37). © Instagram/renata_lusin

Seitdem die "Let's Dance"-Profitänzerin im März zum ersten Mal Mutter geworden ist, lässt Renata auch ihre mehr als 245.000 Instagram-Fans voller Stolz an ihrem neuen Alltag als Mutter teilhaben.

Die gebürtige Russin versorgt ihre Anhänger in ihren Storys täglich mit neuen Updates - so auch am Dienstag, wobei sie ihrer Community diesmal jedoch einen Einblick in einen ganz besonderen Moment gewährte!

"Wir sind beim Friseur", hatte die Düsseldorferin ihren Fans berichtet, während sie ihr Baby auf dem Arm hielt und dabei vielsagend in die Kamera lächelte.

"Ich glaube, das wird ins 'Guinness-Buch der Rekorde' kommen", scherzte Renata und erklärte schließlich: "Stella bekommt ihren ersten Haarschnitt - mit dreieinhalb Monaten. Ihr Bob ist einfach so lang."

In der nächsten Sequenz der Story legte die Friseurin dann bereits Hand an Stellas dunkler Haarpracht an und verpasste Renatas Töchterlein den gewünschten Schnitt.