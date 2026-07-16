Riccardo Simonetti warnt vor perfiden Fake-Videos: "Ganz viele Menschen haben das geglaubt"

Berlin - Ein täuschend echtes KI-Video, in dem er scheinbar für ein Produkt wirbt, sorgt bei Riccardo Simonetti (33) für Entsetzen.

Riccardo Simonetti (33) denkt, dass jeder versucht nur noch eine Kopie von jemand anderem zu sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich sitze in meinem Wohnzimmer und habe so ein Produkt beworben und das war einfach eins zu eins AI-Fake", sagt der Moderator und Autor im dpa-Interview. "Es sah wirklich so aus, dass ganz viele Menschen das geglaubt haben."

Der 33-Jährige beklagt die Veränderung der sozialen Medien. Konnten Nutzer etwa die Plattform "Myspace" noch individualisieren, sei es mittlerweile so, dass alle dieselben Trends mitmachten.

"Deine Videos werden nur noch ausgespielt, wenn du dieselbe Musik benutzt, dieselben Reels machst wie jeder andere", sagt der Moderator.

Zudem erklärt er: "Algorithmen sehen dich nur, wenn du das machst, was alle machen. Jeder versucht nur noch 'ne Kopie von jemand anderem zu sein."