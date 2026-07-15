Versuchter Raubüberfall bei YouTube-Star: "Etwas wirklich Beängstigendes ist passiert"

London (Großbritannien) - Schockmoment für die britische Social-Media-Bekanntheit Patricia Bright (39): Vor wenigen Stunden beichtete die YouTuberin ihrer Community, ins Visier von Kriminellen geraten zu sein. Der Grund: Unbekannte hatten versucht, in ihr Haus einzudringen.

Auf dem Londoner Anwesen der YouTuberin Patricia Bright (39) ereignete sich vor wenigen Stunden ein versuchter Einbruch. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/patriciabright

"Etwas wirklich Beängstigendes ist passiert. Es gab einen versuchten Raubüberfall bei mir zu Hause", teilte die 39-Jährige auf ihrem TikTok-Account mit.

Demnach seien maskierte Männer gegen Mitternacht vor ihrem Anwesen in London aufgetaucht. "Ich saß gerade am Fenster und machte meine Haare. Drinnen war das Licht an, draußen war es stockdunkel."

Kurz darauf sei ihr ein Fahrradfahrer aufgefallen, der seelenruhig durch ihre Wohngegend fuhr. "Es gibt eigentlich keinen Grund, warum um 2 Uhr morgens ein E-Bike durch meine Straße fahren sollte. Lieferdienste sind um diese Uhrzeit auch nicht mehr unterwegs", erklärte sie.

Kurz darauf habe Bright zwei komplett schwarz gekleidete Männer mit Sturmhauben entdeckt. "Sie liefen direkt auf mein Tor zu." Trotz der beängstigenden Situation habe die YouTuberin sofort reagiert. Sie öffnete das Fenster und schrie: "Verschwindet sofort von hier!"

Statt zu verschwinden, sollen die Männer mit rassistischen Schimpfwörtern reagiert haben. "Das Erschreckende war, dass sie mich offensichtlich gesehen haben und trotzdem einfach weitergelaufen sind." Letztlich brachen die vermummten Gestalten ihren Einbruch ab.