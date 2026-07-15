Versuchter Raubüberfall bei YouTube-Star: "Etwas wirklich Beängstigendes ist passiert"
London (Großbritannien) - Schockmoment für die britische Social-Media-Bekanntheit Patricia Bright (39): Vor wenigen Stunden beichtete die YouTuberin ihrer Community, ins Visier von Kriminellen geraten zu sein. Der Grund: Unbekannte hatten versucht, in ihr Haus einzudringen.
"Etwas wirklich Beängstigendes ist passiert. Es gab einen versuchten Raubüberfall bei mir zu Hause", teilte die 39-Jährige auf ihrem TikTok-Account mit.
Demnach seien maskierte Männer gegen Mitternacht vor ihrem Anwesen in London aufgetaucht. "Ich saß gerade am Fenster und machte meine Haare. Drinnen war das Licht an, draußen war es stockdunkel."
Kurz darauf sei ihr ein Fahrradfahrer aufgefallen, der seelenruhig durch ihre Wohngegend fuhr. "Es gibt eigentlich keinen Grund, warum um 2 Uhr morgens ein E-Bike durch meine Straße fahren sollte. Lieferdienste sind um diese Uhrzeit auch nicht mehr unterwegs", erklärte sie.
Kurz darauf habe Bright zwei komplett schwarz gekleidete Männer mit Sturmhauben entdeckt. "Sie liefen direkt auf mein Tor zu." Trotz der beängstigenden Situation habe die YouTuberin sofort reagiert. Sie öffnete das Fenster und schrie: "Verschwindet sofort von hier!"
Statt zu verschwinden, sollen die Männer mit rassistischen Schimpfwörtern reagiert haben. "Das Erschreckende war, dass sie mich offensichtlich gesehen haben und trotzdem einfach weitergelaufen sind." Letztlich brachen die vermummten Gestalten ihren Einbruch ab.
Nicht das erste Mal: "Vor fast zwei Jahren wurde mein Auto direkt von meiner Einfahrt gestohlen"
"Das Beängstigende daran ist, dass es nicht das erste Mal war. Vor fast zwei Jahren wurde mein Auto direkt von meiner Einfahrt gestohlen. Möglicherweise waren es sogar dieselben Leute."
Der Vorfall habe der 39-Jährigen deutlich gemacht, die Sicherheitsmaßnahmen rund um ihr Anwesen zu verschärfen. Im Zuge dessen wolle sie künftig das Einfahrtstor geschlossen halten und keine gut sichtbaren Wertgegenstände im Haus aufbewahren.
Zahlreiche ihrer 350.000 TikTok-Fans waren über den versuchten Einbruch schockiert. "Oh mein Gott, es tut mir so leid!! Pass bitte auf dich auf und halte die Tore geschlossen", kommentierte eine Nutzerin.
Andere wiederum legten der 39-Jährigen nahe, das Video zu löschen - Einbrecher könnten die neuen Informationen gegen die Influencerin verwenden.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/patriciabright