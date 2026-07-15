Horror-Unfall kostet Miss-Wahl-Finalistin den Arm: Jetzt lässt sie erneut aufhorchen

Wuppertal - Gina Rühl ist zurück auf dem Motorrad! Ein unglaublicher Moment, an den die 26-Jährige vor sieben Jahren wohl selbst nicht mehr geglaubt hat. Damals verlor sie bei einem dramatischen Unfall mit dem Bike ihren Arm.

Gina Rühl (26) verlor bei einem Motorradunfall im September 2019 ihren linken Arm. © Bildmontage: Instagram/gina.ruhl (Screenshots)

Heute trägt sie eine spektakuläre Roboter-Prothese und berichtet in den sozialen Medien von ihrem neuen Leben. Auf Instagram hat sich "die einarmige Prinzessin", wie sich Rühl selbst nennt, bereits eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut.

Dort berichtet sie jetzt auch von ihrem Meilenstein. "Wahrscheinlich hätte niemand gedacht, dass ich mich irgendwann wieder auf ein Motorrad setzen möchte und ich verstehe, wenn manche das nicht nachvollziehen können", beginnt Gina ihren Post.

Anschließend stellt die ehemalige Finalistin der "Miss Germany"-Wahl aber klar, dass dieser Traum schon lange vor ihrem Unfall da gewesen sei. "Und jetzt fühlt es sich endlich richtig an, ihn mir zu erfüllen. Nicht auf der Straße, sondern auf einer Crossstrecke."

Tatsächlich zeigt sich Rühl in dem Beitrag auf einer Motocross-Maschine sitzend - "so umgebaut, dass ich trotz meiner Prothese mit einer Hand fahren kann". Für viele sei es vielleicht nur ein Bike, für sie bedeute es jedoch weit mehr.