Richard Lugner hatte "schwierige Operation" am Herzen: So geht es ihm jetzt!

Wien - Fans sind dieser Tage in Sorge um Richard Lugner (91), denn der Baulöwe hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun musste er sich sogar einem Eingriff am Herzen unterziehen!

Richard Lugner (91) musste vor wenigen Tagen am Herzen operiert werden. © Matthias Röder/dpa

Wie die österreichische "Kronen Zeitung" am Mittwoch berichtete, liegt eine "schwierige Operation" hinter dem 91-Jährigen.

So war "Mörtel" am vergangenen Freitagmorgen - kurz nach seinem Besuch bei der Premiere von "My Fair Lady" bei den Seefestspielen in Mörbisch, wo er im Rollstuhl erschienen war - ins Wiener Universitätsklinikum gekommen, nachdem sich ein Einriss an einer Herzklappe vergrößert hatte.

Die Ärzte reagierten Lugners Schilderungen zufolge sofort und griffen dabei auf die sogenannte Clip-Methode zurück, bei der der Patient nicht aufgeschnitten werden muss.

Stattdessen sei eine Sonde durch die Venen geführt und so zwei Klammern an die eingerissene Herzklappe gesetzt worden, die diese stabilisiert habe, wie Lugner erklärte.

"Es ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohlauf", versicherte der Baulöwe einige Tage nach dem Eingriff gegenüber der Zeitung. Wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, blieb unterdessen unklar.