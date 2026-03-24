Riesen-Ehre für Kult-Regisseur: Wim Wenders erhält Ehrenpreis

Berlin - Große Auszeichnung für einen der ganz Großen des Kinos : Regisseur Wim Wenders (80) wird mit dem Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises geehrt.

Regisseur Wim Wenders (80) schrieb Filmgeschichte. © Soeren Stache/dpa

Der 80-Jährige sei "als Filmemacher absolut einzigartig und seit über fünf Jahrzehnten eine Ikone des Weltkinos", lobte Florian Gallenberger (54), Präsident der Deutschen Filmakademie.

Die Akademie feiert Wenders als "Ikone des Weltkinos" und würdigt damit die Karriere einer Legende.

Gallenberger schwärmte, dass Wenders "absolut einzigartig" sei. Er gelte als Macher von Spiel- und Dokumentarfilmen, der es immer wieder schaffe, "die fragile Schönheit des Lebens für einen Moment einzufangen".

Seine Werke hätten "Millionen von Menschen auf die wunderbarste Art und Weise bereichert", befand Gallenberger.

Kult-Streifen wie "Paris, Texas" (1984), "Der Himmel über Berlin" (1987) und zuletzt "Perfect Days" (2023) machten Wenders weltweit berühmt. Erst im Februar dieses Jahres stand er noch als Jurypräsident im Rampenlicht der Berlinale.