Sexueller Missbrauch: So lautet das Urteil gegen Bill Cosby
Los Angeles (USA) - Er war eine TV-Legende in den USA. Inzwischen wird sein Name jedoch vor allem mit einem in Verbindung gebracht: den Dutzenden Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs. Nun wurde ein Urteil gegen Bill Cosby (88) gefällt.
54 Jahre nach der Tat wird der Schauspieler zur Rechenschaft gezogen: Ein Gericht in Santa Monica (Kalifornien) sah es als erwiesen an, dass der heute 88-Jährige eine Frau im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat.
Die Jury sprach der Klägerin Donna Motsinger (84) laut New York Times zunächst eine Summe von 19,25 Millionen US-Dollar (rund 16 Millionen Euro) als Entschädigung für ihr Leid zu. In einem zweiten Schritt wurde Cosby zu weiteren 40 Millionen US-Dollar (etwa 34,5 Millionen Euro) Strafschadensersatz verurteilt, sodass die Gesamtsumme bei knapp 60 Millionen US-Dollar (knapp 52 Millionen Euro) liegt.
Motsinger hatte dem früheren TV-Star vorgeworfen, sie im Jahr 1972 mit seiner Limousine abgeholt und ihr eine vermeintliche Aspirin-Tablette gegeben zu haben. Wenig später habe sie das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen in ihrem Bett aufgewacht, nur in Unterwäsche.
Es habe "54 Jahre gedauert, bis Gerechtigkeit geschah", sagte die heute 84-Jährige nach der Urteilsverkündung vor dem Gerichtsgebäude.
Bill Cosby saß bereits wegen sexuellen Missbrauchs im Knast
Cosby selbst war nicht persönlich zu dem Verfahren erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seine Verteidiger zurückweisen lassen. Er könne sich an keinen sexuellen Kontakt mit der Frau erinnern, so die Anwälte des Schauspielers.
Es ist nicht das erste Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen den 88-Jährigen. 2018 war der Star der "Bill Cosby Show" zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nach knapp drei Jahren aber wieder freigekommen.
Im Jahr 2022 sprach eine Jury ihn wegen sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen schuldig. Damals musste Cosby dem Opfer rund 500.000 US-Dollar (etwa 430.000 Euro) Schadensersatz zahlen.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Matt Slocum