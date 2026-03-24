Sexueller Missbrauch: So lautet das Urteil gegen Bill Cosby

Los Angeles (USA) - Er war eine TV-Legende in den USA. Inzwischen wird sein Name jedoch vor allem mit einem in Verbindung gebracht: den Dutzenden Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs . Nun wurde ein Urteil gegen Bill Cosby (88) gefällt.

Bill Cosby (88) muss seinem Opfer eine Millionensumme zahlen. © picture alliance/dpa | Matt Slocum

54 Jahre nach der Tat wird der Schauspieler zur Rechenschaft gezogen: Ein Gericht in Santa Monica (Kalifornien) sah es als erwiesen an, dass der heute 88-Jährige eine Frau im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat.

Die Jury sprach der Klägerin Donna Motsinger (84) laut New York Times zunächst eine Summe von 19,25 Millionen US-Dollar (rund 16 Millionen Euro) als Entschädigung für ihr Leid zu. In einem zweiten Schritt wurde Cosby zu weiteren 40 Millionen US-Dollar (etwa 34,5 Millionen Euro) Strafschadensersatz verurteilt, sodass die Gesamtsumme bei knapp 60 Millionen US-Dollar (knapp 52 Millionen Euro) liegt.

Motsinger hatte dem früheren TV-Star vorgeworfen, sie im Jahr 1972 mit seiner Limousine abgeholt und ihr eine vermeintliche Aspirin-Tablette gegeben zu haben. Wenig später habe sie das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen in ihrem Bett aufgewacht, nur in Unterwäsche.

Es habe "54 Jahre gedauert, bis Gerechtigkeit geschah", sagte die heute 84-Jährige nach der Urteilsverkündung vor dem Gerichtsgebäude.