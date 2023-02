Nach Super Bowl: Nächster Mega-Auftritt von schwangerer Rihanna

Nach dem Super Bowl ist vor den Oscars: Superstar Rihanna (35) plant bereits die nächste große Show. © Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seit ihrer fulminanten Halbzeitshow beim Super Bowl und der überraschenden Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft ist Megastar Rihanna zurück - in den Schlagzeilen und auf der Bühne!

Wie das US-Magazin "Variety" berichtete, dürfen sich Fans bereits auf den nächsten großen Auftritt der 35-Jährigen freuen: Demnach wird Rihanna bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 12. März in Los Angeles ihren Song "Lift Me Up" zum Besten geben, mit dem die Sängerin auf einen der begehrten Filmpreise hoffen darf.

Der Track stammt aus dem Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever" und ist in der Kategorie "Bester Filmsong" nominiert.

Eine Premiere für Superstar Rihanna, die bereits neunfache Grammy-Preisträgerin ist, bislang aber noch nie für einen Oscar nominiert war.