Rihanna zeigt sich bei "Vogue"-Shooting mit ihren beiden Kindern - und weiß es nicht mal!

In der Halbzeitpause des Super Bowl überraschte Superstar Rihanna (34) mit ihrem Babybauch und verkündete so ihre Schwangerschaft Nummer zwei. © Matt Slocum/AP/dpa

Auch dass sie während ihrer Halbzeit-Performance beim Super Bowl die große Baby-Bombe platzen lassen würde, hatte die Sängerin im Vorfeld nicht mal geahnt.

Als sie die Mega-Show zugesagt hatte, habe sie von ihrer Schwangerschaft noch nichts gewusst, erzählte die 34-Jährige im Interview mit der britischen Vogue. Demnach bekam sie das Angebot etwa vier Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes.



"Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht?", scherzte sie. "Aber man ist begeistert von so einer Herausforderung, weil man weiß, was der Körper gerade geleistet hat."

Sie habe dieses Gefühl von "Nichts ist unmöglich" gespürt - zumal sie zuvor sieben Jahre lang nicht mehr aufgetreten sei.

Am Ende sei sie für ihre Fans auf die Bühne zurückgekehrt: "Für die Menschen, die meine Musik lieben und die mich an diesen Punkt meiner Karriere gebracht haben."