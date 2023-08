Rihannas zweites Baby soll schon auf der Welt sein! Es ist ein...

Rihanna soll bereits Anfang des Monats ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht haben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Dem Bericht zufolge sei Rihannas Neugeborenes bereits am 3. August in Los Angeles zur Welt gekommen. Die 35-Jährige, die in Barbados geboren wurde, soll wieder einen Jungen bekommen haben.

Der Name sei allerdings noch geheim, heißt es weiter. Er soll, wie bei seinem Bruder RZA, ebenfalls mit einem "R" beginnen. Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (34) seien überglücklich über die Geburt ihres zweiten Sohnes.

Offiziell bestätigt hat das frischgebackene Elternpaar die Geburt jedoch noch nicht. Seit einer Weile ist es aber verdächtigt ruhig auf beiden Instagram-Profilen...

Im Februar während ihrer Halbzeitshow beim Super Bowl gab Rihanna ihre zweite Schwangerschaft bekannt und hielt dabei ganz stolz ihren Babybauch in die Kamera.