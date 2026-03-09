Während Sängerin zu Hause war: Frau feuert Schüsse auf Rihannas Anwesen ab

USA - Schock für Popstar Rihanna (38): Auf ihr Anwesen im kalifornischen Beverly Hills wurden mehrere Schüsse abgefeuert! Eine 30-jährige Frau konnte später festgenommen werden.

Rihanna (38) war Berichten zufolge zu Hause, als die Verdächtige mehrere Schüsse auf ihr Anwesen abfeuerte. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Wie ein Sprecher des Los Angeles Police Department mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntag gegen 13.50 Uhr zum Haus der Sängerin gerufen worden.

Demnach habe die Verdächtige "ungefähr zehn Schüsse" aus einem weißen Tesla von der gegenüberliegenden Straßenseite aus in Richtung des Hauses abgegeben. Einer der Schüsse habe dabei eine Wand des Gebäudes durchdrungen. Anschließend sei sie in ihrem Fahrzeug geflüchtet.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Behörden jedoch eine 30-jährige Frau ausfindig machen und ohne Zwischenfälle festnehmen. Zudem stellten die Beamten eine Waffe sicher.

"Dies ist eine laufende Untersuchung der Raub- und Mordkommission des LAPD", erklärte der Sprecher. Er betonte zudem, dass es keine verletzten Personen gegeben habe.

Eine Quelle verriet gegenüber People, dass Rihanna in dem Anwesen gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) sowie ihren drei Kindern RZA, Riot und Rocki lebe.