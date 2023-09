Rivalinnen im TV: Sedlaczek und Schöneberger konkurrieren um Fernsehpreis!

Köln - Wer macht am Ende das Rennen? Barbara Schöneberger (49), Esther Sedlaczek (37) und Jan Köppen (40) stehen dieses Jahr in Konkurrenz um den Deutschen Fernsehpreis .

Barbara Schöneberger (49) und Esther Sedlaczek (37) sind in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" für den Fernsehpreis nominiert. © Wendt/Reinhardt/dpa

Alle drei sind in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" nominiert, wie das Sekretariat des Fernsehpreises am Montag in Köln mitteilte.

Köppen ist für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und "Take Me Out" nominiert, Schöneberger für die deutsche Vorauswahl zum Eurovision Song Contest und Sedlaczek für "Quizduell-Olymp" und "Frag doch mal die Maus".

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für hervorragende TV-Leistungen verliehen. Für die Saison 2022/23 konstatiert der Juryvorsitzende Wolf Bauer (73) "einen fast überhitzten Wettbewerb" unter anderem durch neue Anbieter und die höhere Zahl von Nutzungsarten.

"Es präsentieren sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität", so Bauer. Prägend seien weiterhin historische Themen und aktuelle gesellschaftliche Veränderungen.

In der Sparte "Beste Unterhaltung Show" sind "Die Giovanni Zarrella Show", "That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz" und "Wer stiehlt mir die Show?" im Rennen.