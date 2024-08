Robbie Williams küsst in Hamburg Frau in der ersten Reihe: Sie ist keine Unbekannte!

Hamburg - Bei seinem ersten Open-Air-Konzert am Donnerstag auf der Bahrenfelder Trabrennbahn hat Robbie Williams (50) seinen Hit "She's the One" einer Frau aus der ersten Reihe gewidmet – doch ob er wusste, wer da vor ihm stand?

Robbie Williams (50) sang auf der Bahrenfelder Trabrennbahn für Jenny, die sichtlich gerührt von der Kamera eingefangen und auf die Leinwände rund um die Bühne projiziert wurde. © Screenshot/Instagram/jenny_jasberg

"Jenny, darf ich dir diesen Song widmen?", fragte der 50-Jährige die Frau mit dunklen langen Haaren, die sich einen Platz unmittelbar vor der Bühne gesichert hatte.

Der Ex-Boyband-Star umarmte sie, hielt dann ihre Hand und bat sie, ihn auf die Wange zu küssen – der Aufforderung kam sie sofort nach und auch er gab ihr zeitgleich einen Kuss.

"Du bist ein Schatz", so der Musiker, der dann begann, ihr a capella einige Zeilen aus dem Song vorzusingen, den er bei seinen Konzerten traditionell einer Frau aus dem Publikum widmet. "Das ist für dich, Jenny!", so Robbie, der anschließend wieder auf die Bühne sprang, um weiter zu performen.

Das alles konnten nicht nur rund 25.000 Fans live am Donnerstagabend auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mitverfolgen. Auch im Netz ist ein Mitschnitt der Szene mittlerweile zu sehen – unter anderem auf den Social-Media-Accounts von Jenny, die in Hamburg keine Unbekannte ist.

Denn es handelt sich um Hamburgs Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg (41). "So! Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir 'She's the one' gewidmet. Ich kann guten Gewissens in Rente gehen", textete diese noch in der Nacht zu Freitag auf X und Instagram.

Und weiter: "Was soll jetzt noch kommen?" Die Hashtags #takethatforever und #teenagelove lassen zudem vermuten, dass Jenny wohl Fan der ersten Stunde ist. Umso bedeutender dürfte der Moment für sie gewesen sein.