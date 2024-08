Jenny Elvers verrät: Robbie Williams "hat mich angebaggert ohne Ende"

Lüneburg - Pikante Enthüllungen: Jenny Elvers (52) plauderte jüngst in der ARD-Talkshow " deep und deutlich " aus dem Nähkästchen. So sprach sie unter anderem über die wenig subtilen Annäherungsversuche von Popstar Robbie Williams (50).

Jenny Elvers (52) hat in der ARD-Talkshow "deep und deutlich" aus dem Nähkästchen geplaudert. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

1998 moderierte die heute 52-Jährige die deutsche Ausgabe der Musikshow "Top of the Pops". Als Co-Moderator wurde ihr niemand Geringeres als der einstige "Take That"-Star an die Seite gestellt!



Der englische Sänger hatte zum damaligen Zeitpunkt mit "Angels" und "Let Me Entertain You" gerade seine ersten Mega-Hits als Solo-Künstler gelandet und galt als einer der begehrtesten Junggesellen überhaupt.

Um sich gegenseitig kennenzulernen, sei die gebürtige Niedersächsin nach England geflogen. Bei gemeinsamen Dreharbeiten habe Robbie ihr dann ziemlich eindeutige Avancen gemacht, so die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2013.

"Er hat mich angebaggert ohne Ende", verdeutlichte die frühere "Dschungelcamp"-Kandidatin im Gespräch mit den beiden Moderatoren Aminata Belli (32) und Aurel Mertz (35). Und: Der Musiker habe sogar vor der Moderatorin blankgezogen - natürlich nur, um ihr ein Tattoo zu zeigen ...