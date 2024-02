Robbie Williams will nochmal heiraten: Welche Gäste bis dahin "am Leben bleiben" müssen.

Los Angeles (USA) - Sie ist sein Fels in der Brandung, seine große Liebe, die Mutter seiner Kinder: Nun will Robbie Williams (50) seine Ayda (44) erneut heiraten!

Robbie Williams (50) und Ayda Field (44) sind seit August 2010 glücklich verheiratet. © IMAGO/ABACAPRESS

Der Superstar, der am heutigen Dienstag seinen 50. Geburtstag feiert, hielt bereits 2019 um die Hand seiner Ehefrau an.

Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages wollten sie schließlich erneut vor den Traualtar treten - doch die Corona-Pandemie machte den Turteltauben einen Strich durch die Rechnung.

Nun soll die zweite Hochzeit endlich nachgeholt werden, wie Ayda im Interview mit dem "Hello!"-Magazin erzählt. So sei die Erneuerung ihres Eheversprechens zum 15. Jahrestag, also im August 2025, geplant.



Doch auch dafür gibt es Bedingungen! So könne sich die Schauspielerin eine Trauung nicht ohne ihre Mutter Gwen (73), die im vergangenen Jahr gegen Brustkrebs kämpfen musste, sowie Familienhündin Poupette (18) vorstellen.