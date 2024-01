Das nächste Märchen mit Star-Power? Pop-Ikone Robbie Williams will Fußballklub kaufen!

Stoke-on-Trent - Mit "Angels" hat er sich in die Herzen von Millionen Menschen gesungen, sein eigenes schlägt aber für den FC Port Vale! Nun soll Pop-Ikone Robbie Williams (49) sogar vor dem Kauf seines Lieblingsvereins stehen - und sich dabei am Vorbild eines anderen berühmten Duos orientieren.

Auf der Bühne lässt es Robbie Williams (49) immer noch krachen, daneben pflegt er eine innige Leidenschaft für das runde Leder. © Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix/AFP

Wie die Boulevardzeitung The Sun berichtet, wird der frühere "Take That"-Star bei der angestrebten Übernahme des englischen Drittligisten von einem Konsortium unterstützt.

"Es ist noch sehr früh, aber Robbie wurde offiziell angesprochen, ob er Interesse hat, ein Angebot zu unterbreiten", erklärte eine Quelle dem Blatt.



Erst am vergangenen Wochenende war der 49-jährige Sänger zum Klub-Präsidenten ernannt worden. Schon seit Kindheitstagen feuert das ehemalige Boyband-Mitglied seinen Heimatverein aus Stoke-on-Trent an, obwohl der es in seiner fast 150-jährigen Geschichte noch nie ins Oberhaus geschafft hat.

2001 stand er im Rahmen eines Testspiels sogar selbst für die "Valiants" auf dem Rasen, später half er auch noch bei der Gestaltung der Trikots.

"Port Vale ist nach wie vor eine seiner größten Leidenschaften und es war schon immer ein Traum von ihm, sich stärker zu engagieren. Er hatte einige Treffen, und seine Unterstützer sind unglaublich begeistert", so der Insider weiter.