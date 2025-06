Brutaler Überfall auf die Geissens: Carmen zeigt tiefe Schnittwunde am Hals

Carmen und Robert Geiss sind in der Nacht zum Sonntag brutal überfallen und ausgeraubt worden.

Von Laura Miemczyk, Maurice Hossinger

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind am Samstagabend in ihrer Villa brutal überfallen und ausgeraubt worden! Während Robert noch in der Nacht die ersten Videos teilte, meldeten sich später am Tag auch seine Töchter sowie Carmen zu Wort.

Alles in Kürze Carmen Geiss wurde in Saint Tropez überfallen und gewürgt.

Robert Geiss erlitt Rippenverletzung durch Tritte.

Vier bewaffnete Täter überfielen das Anwesen.

Carmen hat eine Schnittwunde am Hals.

Geiss will Täter mit Überwachungsvideos überführen. Mehr anzeigen

Carmen und Robert Geiss wurden am Wochenende Opfer eines brutalen Überfalls. © Felix Hörhager/dpa "Ja, liebe Leute. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden – und zwar vom Allerfeinsten, von vier bewaffneten Vollidioten", erzählte der 61-Jährige auf Instagram. Während Rettungswagen das Grundstück befahren, ringt der Zweifach-Papa um Fassung. "Wir mussten die Tresore aufmachen. Jetzt kommt noch Krankenwagen etc. Carmen hat das ein oder andere abbekommen." Tatsächlich hatten die Täter der 60-Jährigen unter anderem eine tiefe Schnittwunde am Hals zugefügt, wie Robert schilderte. "Jetzt kommt der Krankenwagen, weil Carmen ist gewürgt worden. Hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen. Ist zwar nicht weiter schlimm, aber was willst du gegen vier Leute mit Kanone machen?" In einem Reel zeigte die zweifache Mutter ihren Fans am Abend die heftige Verletzung, die umgehend in einem Krankenhaus behandelt worden war. Carmen befand sich in dem Clip auf einer Patientenliege, während eine Ärztin ihr offenbar ein Schmerzmittel spritzte und die Wunde versorgte. Die Millionärsgattin wimmerte dabei vor Schmerz, stand sichtlich unter Schock. Ihr Mann stand ihr währenddessen zur Seite.

Carmen Geiss (60) wurde nach dem brutalen Überfall im Krankenhaus behandelt. An ihrem Hals war eine tiefe Schnittwunde sichtbar. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Davina und Shania Geiss nach Überfall auf Eltern schockiert

Mit diesen Worten hat sich Tochter Davina bei ihren Fans gemeldet und ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht. © Screenshot/Instagram/Davina Geiss So schnell wie möglich will der Kult-Kölner nun die Täter überführen und die Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera auswerten. "Wir werden uns morgen weiter darum kümmern, werten die Videos jetzt aus. Vielleicht können wir die Jungs ja irgendwie überführen", erklärte Robert. Am Nachmittag hatten sich auch die Töchter Davina (22) und Shania (20) über Instagram zu Wort gemeldet. Von den Neuigkeiten rund um die Attacke auf ihre Eltern sei die 22-Jährige zutiefst schockiert, kann das Ganze noch nicht in Worte fassen. "Ja, meine Eltern sind traumatisiert. Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Es macht mich unglaublich traurig, dass man sich heutzutage nicht einmal mehr in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann", schrieb Davina. Robert Geiss Robert Geiss offen und ehrlich: Das hat er von Michael Schumacher abgeguckt "Wir sind als Familie noch zusammen. Und das ist das Einzige, was zählt", betonte die 22-Jährige. Auch Shania erklärte, "unendlich dankbar" zu sein, "dass das Allerschlimmste nicht passiert ist". "Der Gedanke, dass wir unsere Eltern bei diesem Überfall hätten verlieren können, lässt uns nicht los." Auch Carmen bedankte sich bei ihren Fans für die Flut an aufmunternden Nachrichten, die sie in den letzten Stunden erreicht hatten. "Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung. Bitte habt Verständnis – ich brauche etwas Zeit", erklärte die 60-Jährige.



Davina (l.) und Shania (M.) sind nach dem Überfall auf ihre Eltern fassungslos. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa