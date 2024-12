Der Grund macht sprachlos: Robert Geiss versenkt 130.000-Euro-Porsche im Schnee

Robert Geiss (60) ist mit seinem Porsche 911er Targa im Schnee stecken geblieben. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Aktuell weilen der Multimillionär und seine Familie mal wieder in ihrem Winter-Chalet in Valberg. Seit vielen Jahren schon verbringen "Die Geissens" dort traditionell die Tage um Weihnachten und Neujahr.

Und wie schon so oft in der Vergangenheit passierte dem 60-Jährigen auch diesmal wieder ein Kfz-Malheur. In seinem jüngsten Instagram-Beitrag ist zu sehen, wie er mit seinen Porsche 911er Targa (Marktwert ab 128.000 Euro) im Schnee feststeckt.

Eigenständig konnte Robert sein Gefährt nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien, weshalb er sich Hilfe holte. Ein Abschleppseil ist bereits gespannt, als der Modemacher zu seinen Followern spricht.

"So, wir müssen aus dem Schnee wieder rauskommen. Wir haben das Auto festgefahren", offenbart der Vater von Davina (21) und Shania (20) zunächst, bevor er den Grund für das Debakel näher erläutert.