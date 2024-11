Robert Geiss offen und ehrlich: Das hat er von Michael Schumacher abgeguckt

Dubai - Robert Geiss (60) und seine Familie führen ein Leben in Saus und Braus. Einer der daran einen großen Anteil haben soll, ist Michael Schumacher (55). Doch was genau hat er damit zu tun?

"Ich hab das erstmal so aufgenommen und mir gedacht: Was der da macht – mache ich auch", betont der Vater von Davina (21) und Shania (20).

"Ich habe genau das nachgemacht, was dein Bruder vorgemacht hatte", erklärt der Multimillionär in der aktuellen Folge des Podcasts "Die Geissens" gegenüber Schumachers Bruder Ralf (49).

Michael Schumacher (55) und seine Frau Corinna (55) lebten einst im Stadtstaat Monaco. © Fredrik von Erichsen/dpa

Seit Mitte der 90er Jahre leben Robert und Carmen im Fürstentum an der französischen Riviera. Dass die vierköpfige Familie das Steuerparadies so schnell verlassen wird, darf bezweifelt werden.

"Wir lieben es bis heute, deshalb sind wir immer noch hier", lässt der Wahlmonegasse die Fans der "Geissens" wissen.

Allerdings lässt es sich die Millionärsfamilie nicht nur im Fürstentum gutgehen, sondern hat auch ein Landhaus bei St. Tropez sowie eine Wohnung in Dubai.

Vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbringen Robert, Carmen, Davina und Shania viel Zeit. Denn am persischen Golf leben die vier von Oktober bis April, wenn es in Südeuropa zu kalt wird.

Ansonsten aber genießen sie ihr Leben im Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste.